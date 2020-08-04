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ملأت تجمعات مياه الأمطار شوارع وأحياء بيش، حتى في ظل وجود تمديدات لتصريف مياه الأمطار في بعض تلك المواقع وسط تساؤلات عن مكمن الخلل .
وشهدت محافظة بيش اليوم، أمطارًا غزيرة إلى متوسطة منذ وقت مبكر شملت أرجاء المحافظة وسالت على إثرها سيول الأودية والشعاب .
ورصدت الخليج 365 صورًا من محافظة بيش تبين تجمعات المياه في الطرقات والأحياء وسط مطالبات بمنع تكرارها واستغراب من تكرارها رغم البلاغات المتكررة موسميًا وتحديدًا تجمعات الطريق الدولي فوق جسر وادي بيش باتجاه المحافظة .
وتوضح عدد من المشاهد الواقعية وجود فتحات التصريف ولكنه لم تنجح في المعالجة السريعة، وكذلك وجود بعضها بمواقع وميول معاكس لمواقع التجمعات مما يؤخر عملية الشفط من الشوارع .
وطالب أهالي الأحياء السكنية بالمحافظة باستكمال تمديدات تصريف مياه الأمطار لتشمل كافة الأحياء والقرى.
أمطار بيش محافظة بيش
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 03:08 PM
البلاغات والمشاهد متكررة بلا علاج.. وتساؤلات حول مكمن الخللمياه أمطار بيش وتجمعات المياه .. فتحات تصريف عاجزة ومطالبات بالحل
ملأت تجمعات مياه الأمطار شوارع وأحياء بيش، حتى في ظل وجود تمديدات لتصريف مياه الأمطار في بعض تلك المواقع وسط تساؤلات عن مكمن الخلل .
وشهدت محافظة بيش اليوم، أمطارًا غزيرة إلى متوسطة منذ وقت مبكر شملت أرجاء المحافظة وسالت على إثرها سيول الأودية والشعاب .
ورصدت الخليج 365 صورًا من محافظة بيش تبين تجمعات المياه في الطرقات والأحياء وسط مطالبات بمنع تكرارها واستغراب من تكرارها رغم البلاغات المتكررة موسميًا وتحديدًا تجمعات الطريق الدولي فوق جسر وادي بيش باتجاه المحافظة .
وتوضح عدد من المشاهد الواقعية وجود فتحات التصريف ولكنه لم تنجح في المعالجة السريعة، وكذلك وجود بعضها بمواقع وميول معاكس لمواقع التجمعات مما يؤخر عملية الشفط من الشوارع .
وطالب أهالي الأحياء السكنية بالمحافظة باستكمال تمديدات تصريف مياه الأمطار لتشمل كافة الأحياء والقرى.
، مياه أمطار بيش وتجمعات المياه .. فتحات تصريف عاجزة ومطالبات بالحل ،
المصدر : الخليج 365
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