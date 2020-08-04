“الآن” قياس النتائج برقم الهوية الوطنية Qiyas| رابط الاستعلام المباشر عن نتائج اختبارات مركز القياس 1441 بالسجل

يتيح المركز الوطني للقياس رابط قياس النتائج برقم الهوية الوطنية فقط عبر صفحة قياس الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن نتائج اختبارات قياس المختلفة، وينتظر المستفيدين من اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات إطلاق وتدشين كشوف الدرجات للاستعلام عن نتائج قياس للمعلمين والمعلمات 1440، وقد أطلق المركز نتائج قياس القدرات المعرفية يوم الاثنين 17 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 24 ديسمبر 2018م.

ويتم الاستعلام عن نتائج Qiyas من خلال دخول صفحة قياس النتائج برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني وكلمة المرور، وذلك لمن لديهم حساباً على موقع قياس تسجيل الدخول، أما عن المستفيدين ممن ليس لديهم حساباً شخصياً على موقع المركز الوطني للقياس، فيمكنهم التسجيل في قياس من خلال أيقونة (سجل الآن)، ونُرفق لمتابعي موقع عرب فور نيوز رابط موقع قياس برقم الهوية الوطنية فقط وكلمة المرور، بالإضافة إلى موعد إعلان نتائج كفايات المعلمين والمعلمات الرسمي المُعلن عنه من قبل المركز.

رابط قياس النتائج برقم الهوية الوطنية

أطلق المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية رابط الاستعلام عن نتائج القياس لمن قاموا بتأدية اختبارات القدرات المعرفية يوم الاثنين الماضي، حيث يطلب هذا الاختبار عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الخدمة المدنية، وبعد الانتهاء من الاختبارات وإعلان النتائج يتم إرسال درجات قياس للمُختبرين إلى الجهات التي تقوم بطلبها بشكل إلكتروني، وفي حال دخل المستفيد للاختبار أكثر من مرة، فيتم إرسال نتيجة قياس الأعلى الحاصل عليها المُختبر، ولا يُشترط تقديم نتائج قياس في شهادة ورقية رسمية لتلك الجهات، ويمكنك حالياً الإطلاع على النتيجة من خلال اتباع رابط قياس النتائج برقم الهوية الوطنية الرسمي المرفق.

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وسط ترقب كبير من قبل المستفيدين من اختبار مقياس كفايات المعلمين والمعلمات لإطلاق نتائج الاختبار، وقد أعلن المركز الوطني للقياس من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر” عن موعد إعلان نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات 1440، حيث سيتم كشوف درجات قياس رسمياً يوم الخميس المقبل 27 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 3 يناير 2019م، وفور الإعلان عن النتائج سيتم الاستعلام عنها من خلال رابط قياس النتائج برقم الهوية الوطنية e-services.qiyas.sa قياس الخدمات الإلكترونية المرفق.

وقد تم الإيضاح من قبل المتحدث الرسمي ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد بأن اختبار كفايات المعلمين والمعلمات يأتي لصالح وزارة التعليم السعودية، حيث يتم استخدام نتائج كفايات المعلمين والمعلمات في المفاضلة عند تقديم الوظائف التعليمية من جانب الجهات المعنية بالوزارة، ويتكون مقياس الكفايات من اختبارين أساسيين وهما (عام، تخصص)، ويتكون كل اختبار من 75 سؤالاً باستثناء تخصص الرياضيات وتخصص الفيزياء فيتكون كلٍ منهما من عدد 60 سؤالاً، ويتم الاستعلام عن نتائج مقياس المعلمين والمعلمات من خلال رابط قياس النتائج برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني وكلمة المرور التالي (e-services.qiyas.sa).

استعلام عن نتيجة اختبار قياس القدرات العامة 1441

من المقرر أن يتم تفعيل رابط استعلام عن نتيجة اختبار القدرات العامة 1441 الورقي للبنين والبنات الفترة الأولى اليوم الاثنين بتاريخ 4 نوفمبر 2019 الموافق لتاريخ 7 ربيع الأول 1441هـ، حيث أعلن مركز قياس الوطني رسمياً من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاق نتائج قياس القدرات العامة اليوم الاثنين، ويتم الاستعلام عن قياس النتائج برقم الهوية الوطنية باتباع الرابط الرسمي المُرفق بالمقال.