محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبدالله بن علي العماني، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير، بزواجه في أحد القصور في محافظة تثليث، وسط جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء والشعراء؛ متمنين له حياة سعيدة. 04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 02:44 PM Advertisements "العماني" يحتفل بزواجه بتثليث "العماني" يحتفل بزواجه بتثليث احتفل الشاب عبدالله بن علي العماني، أحد منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير، بزواجه في أحد القصور في محافظة تثليث، وسط جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء والشعراء؛ متمنين له حياة سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "العماني" يحتفل بزواجه بتثليث ،

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