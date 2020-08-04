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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل "٦٦٥" إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها "٦١٨" لعمانيين و"٤٧" لغير العمانيين.
وبذلك أصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة "٧٨٥٦٩" و"٤١٢" وفاة وتماثلت "٦٠٢٤٠" حالة للشفاء.
من جهة أخرى، سجلت الإمارات العربية المتحدة 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 61.352 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة ساعة الماضية؛ مشيرة إلى شفاء 227 حالة ليبلغ عدد المتعافين 55.090 حالة شفاء.فيروس كورونا الجديد
تعرّف على آخر أرقام "كورونا" في الإمارات و"عمان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-04
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل "٦٦٥" إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها "٦١٨" لعمانيين و"٤٧" لغير العمانيين.
وبذلك أصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة "٧٨٥٦٩" و"٤١٢" وفاة وتماثلت "٦٠٢٤٠" حالة للشفاء.
من جهة أخرى، سجلت الإمارات العربية المتحدة 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 61.352 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة ساعة الماضية؛ مشيرة إلى شفاء 227 حالة ليبلغ عدد المتعافين 55.090 حالة شفاء.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
01:43 PM
العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة "٧٨٥٦٩"
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل "٦٦٥" إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها "٦١٨" لعمانيين و"٤٧" لغير العمانيين.
وبذلك أصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة "٧٨٥٦٩" و"٤١٢" وفاة وتماثلت "٦٠٢٤٠" حالة للشفاء.
من جهة أخرى، سجلت الإمارات العربية المتحدة 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 61.352 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة ساعة الماضية؛ مشيرة إلى شفاء 227 حالة ليبلغ عدد المتعافين 55.090 حالة شفاء.
، تعرّف على آخر أرقام "كورونا" في الإمارات و"عمان" ،
المصدر : الخليج 365
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