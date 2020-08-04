تردد قناة ماجد Majid Kids TV الجديد “تحديث أغسطس 2020” ???????? على النايل سات امتداد مجلة الأطفال العملاقة

نقدم لكم تردد قناة ماجد majid 2020 عبر القمر الصناعي نايل سات هي قناة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عالم والتي لا يتوقف البحث عنها منذ انطلاقها وهى تحتل مكانة واسعة بين المشاهدين وحققت القناة نجاح كبير وجماهيرية عالية، وهى تقدم كل هو قديم وجديد للأطفال ويحبها الأطفال بمختلف أعمارهم لكونها امتداد لمجلة الأطفال العملاقة.

تعتبر قناة ماجد majid من أهم القنوات التي تقدم أشهر البرامج وأفلام الكرتون التي تعتمد على تنمية مهارات الطفل من الصغر وتنمية ذكاء الأطفال لذلك يطلق عليها اسم قناة المستقبل وأيضا هي قناة ترفيهية وتعليمية تفيد الأطفال كما تعرض محتوى متميز وشيق للأطفال من أناشيد وأغاني تعليمية هادفة, وتبث القناة برمجها من خلال القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة ماجد Majid Kids TV 2020

وإليكم التردد الجديد لقناة ماجد أضبط التردد الجديد لعشاق ومحبي قناة ماجد للأطفال من خلال الرموز التالية:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12221 27500 عمودي ألي

رابط قناة ماجد على اليوتيوب

نقدم لكم أشهر وأقوى البرامج وأفلام والمسلسلات التي تعرضها قناة ماجد للأطفال:

برنامج ماجد.

برنامج كسلان.

برنامج النقيب خلفان.

برنامج أرقام وألوان.

برنامج أبطال الغد.

برنامج أنا زهرة جونيور.

مسلسل الطفل بابلو – قناة ماجد Majid Kids TV

مسلسل الطفل بابلو – قناة ماجد Majid Kids TV يروي مسلسل” بابلو” قصة مغامرات الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات على طيف التوحد، والذي يستخدم إبداعاته وأقلام تلوين سحرية لابتكار عالم فني وهمي، مليء بشخصيات من الحيوانات تساعده في فهم المواقف الاجتماعية ومعالجة الأفكار والمشاعر المقلقة. Advertisements

تتميز قناة ماجد majid بتقديم محتوى متميز من البرامج المتنوعة التي تجذب الأطفال والعديد من الأفلام الكرتونية التي يحبها الأطفال والكثير من الأغاني والأناشيد الجميلة, قناة ماجد تهتم بتطور القناة وعرض صورتها بتقنية عالية فائقة الجودة كما أن يبحث عنها الأسر المصرية والعربية لمشاهدة ومتابعة الأطفال بها.

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يكثر البحث على قناة ماجد في الإجازة الصيفية حيث يكون الكثير من الأطفال انتهوا من فترة المدارس ويريدون متابعة أفلام الكرتون، كما ترشحها الكثير من الأمهات لهم للانشغال بها في أوقات فراغهم حتى تنتهى من أعمالها اليومية، لذلك نساعدكم بمتابعة أخر تحديثاتها وأفضل البرامج التي تعرض على شاشتها.