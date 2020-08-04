ما هي البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile مواصفات أنواع رشاشات بوبجي الثقيلة

ننشر أنواع البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile ومواصفاتها للتعرف على اسم السلاح الرقمي والاسم الشائع لدى اللاعبين ومعلومات سلاح ببجي الهجومي الأساسية ومميزات كل سلاح من أسلحة ببجي موبايل المتنوعة، حيث سنوفر لمتابعينا تفاصيل سبع أنواع من الأسلحة الهجومية في لعبة ببجي PUPG Mobile الأصلية، ويمكنكم التعرف على أنواع بنادق ببجي الهجومية المختلفة التي سيتم الحديث عنها من خلال النقاط التالية:

بندقية (MK47) الهجومي، الاسم الشائع MK47 – CMMG. بندقية (M762) الهجومية، الاسم الشائع BERYL M762. بندقية (GROZA)، الاسم الشائع ОЦ-14 “Гроза”. بندقية (AKM) الاسم الشائع AKM. بندقية (SCAR-L) الاسم الشائع Special Operations Forces Combat Assault Rifle. بندقية (M416) الاسم الشائع Heckler & Koch HK416. بندقية (M16A4) الاسم الشائع M16A4.

وإلى جانب إمكانية التعرف على أسلحة ببجي موبايل، يمكنكم أيضاً عن طريق موقعنا موقع عرب نيوز تنزيل لعبة ببجي لايت النسخة المخففة pupg mobile lite للهوائف ذات مساحة الذاكرة العشوائية الضئيلة من أجل الاستمتاع بتجربة لعب مذهلة دون الإضرار باللعبة، كما يمكنكم التعرف على طريقة تغيير الاسم في ببجي مجاناً من خلال بطاقة إعادة التسمية.

أنواع البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile

نوفر قائمة أو بيان بأنواع الأسلحة الهجومية في ببجي موبايل من خلال الحديث عن سبعة أنواع من البنادق الثقيلة في اللعبة التي تُعطي نتائج جيدة أثناء القتال في لعبة PUPG Mobile، فمن يرغب في التعرف على تفاصيل الأسلحة الثقيلة أو البنادق الهجومية في بوبجي موبايل يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م المسمى الرقمي النوع التلقيم السعة القصوى القوة المدى الثبات معدل الإطلاق 1 MK47 بندقية هجومية 7.62 مم، 20 رصاصة 500 رصاصة مرتفع متوسط متوسط متوسط 2 M762 بندقية هجومية 7.62 مم، 30 رصاصة 500 رصاصة متوسط منخفض منخفض متوسط 3 GROZA بندقية هجومية 7.62 مم، 30 رصاصة 500 رصاصة متوسط متوسط منخفض متوسط 4 AKM بندقية هجومية 7.62 مم، 30 رصاصة 500 رصاصة متوسط متوسط منخفض متوسط 5 SCAR-L بندقية هجومية 5.56 مم، 30 رصاصة 500 رصاصة متوسط متوسط منخفض عالي 6 M416 بندقية هجومية 5.56 مم، 30 رصاصة 500 رصاصة متوسط متوسط منخفض عالي 7 M16A4 بندقية هجومية 5.56 مم، 30 رصاصة 500 رصاصة ضعيف متوسط منخفض عالي

من خلال الجدول السابق يمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile لمعرفة تفاصيل كل سلاح من الأسلحة المستخدمة في اللعبة، كما يمكنكم الإطلاع على صورة كل سلاح من الأسلحة من خلال الصور التالية:

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وقد تم الإعلان اليوم من قبل الدعم الفني للعبة ببجي PUBG Support عن تحديث مشغلات Xbox و PS4 النسخة 4.2 وحدة التحكم على خادم الاختبار العام PTS اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، كما تم إيقاف خوادم ببجي للكمبيوتر من أجل الصيانة لحل المشاكل الموجودة، وقد اكتملت عملية الصيانة في القت الحالي، كما تم الإعلان أيضاً عن إمكانية كسب كافة أنواع المكافآت المروعة من خلال التنافس في وضع العدوى الجديد والبعثات الكاملة، حيث يتم فتح مساراً جديداً بشكل أسبوعي في قلب الظلام من المتاهة.

تحديث: أعلن حساب ببجي الرسمي (الدعم الفني) على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم عن استمرار تحديث ببجي للكمبيوتر، وهو متوفر في الوقت الحالي على الخادم المباشر، ويتم عمل صيانة للخادم 5 من أجل إصلاح الأخطاء الآن بشكل مباشر، ويمكن للطقس الغائم الآن في Erangel أن يقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من الظروف الجوية الأخرى بالجزيرة (من العواصف الرعدية إلى الضباب والرياح الشديدة والبرد)، ومن خلال الجدول المرفق يمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile السبعة.

حظر اللاعبين الغشاشين في PUBG MOBILE

في سبيل الحفاظ على لعبة ببجي موبايل نزيهة وممتعة وتوفير بيئة لعب نظيفة خالية من الغش وعادلة وممتعة لكل لاعب من اللاعبين، فسوف يتلقى الحساب الذي يقوم بانتهاك القوانين حظراً سيستمر لمدة 10 سنوات، وتوجه ببجي عناية اللاعبين بأنه في حال كنت تشك في أحد اللاعبين بأنه يقوم بخداع أو يقوم باستخدام أي وسيلة أو تطبيقاً لجهة خارجية غير مصرحاً بها من أجل تلقي المساعدة بطريقة غير نزيهة بإحدى المباريات، فيرجى استخدام نظام إبلاغ ببجي الموجود داخل اللعبة، ليتم التحقق في مثل هذه التقارير وإبلاغكم بالنتائج، وليس هناك تهاوناً في مثل هذه الحالات.

وتم التأكيد من جانب PUBG MOBILE على استمرارها في فرض الانضباط الصارم ضد كل اللاعبين الغشاشين، حيث يتم نشر المعرفات الخاصة بكل لاعب غشاش تم التأكيد على أنه يقوم باستخدام أساليب خداعية، وقد عرضت لعبة ببجي قائمة بأسماء اللاعبين الذين تم حظرهم لمدة 10 سنوات بسبب الغش، ويمكنك الإطلاع على قائمة الأسماء سواء بلعبة ببجي موبايل أو ببجي للكمبيوتر من خلال موقع ببجي الإلكتروني، ويتم معرفة أنواع البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile من خلال الجدول المرفق عبر موقع عرب نيوز، ويمكنكم التعرف على موقع مدينة ساهمي على خريطة سانهوك.

طريقة تغيير السلاح في ببجي

تتيح لعبة ببجي موبايل إمكانية تغيير السلاح والمركبة في الخلفية من خلال النقر على “المخزون” في القاعة، ثم تحديد المسدس أو عجلة القيادة أيضاً من اللوحة اليمنى، وبعد ذلك تستطيع رؤية القائمة الخاصة بالأسلحة أو المركبات على الجانب الأيسر، قم باختيار السلاح ونوع المركبة التي تود رؤيتها في القاعة، كما يمكنك أيضاً تغيير الملابس من خلال اختيار المظهر المقابل للأسلحة والمركبات، أما عن أنواع البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile فيمكنك التعرف عليها من خلال الجدول المرفق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

تحديث: أعلنت لعبة ببجي موبايل من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إمكانية الحصول على تقدم في حدث Flip for Rewards الجاري حالياً، وربح نقاط من أجل تسليم البطاقات والحصول على جوائز ومكافآت رائعة للمنزل في حال إكمال ثلاث بعثات يومية في لعبة ببجي موبايل PUPG Mobile.

مواصفات أجهزة iOS لتنزيل ببجي موبايل

يتطلب تنزيل لعبة ببجي موبايل عدداً من المواصفات الموصى بها، حيث أعلنت الشركة المنتجة للعبة ببجي “تنسنت جيم” الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة عند تحميل ببجي على الهواتف ذات نظام التشغيل “iOS”، ويمكنكم التعرف على هذه المواصفات من خلال التالي:

نظام التشغيل المطلوب هو iOS 9 أو ما تلاه، ذاكرة الوصول العشوائي لا تقل عن 1 جيجا بايت.

يدعم إصدار ببجي موبايل الحالي كافة أجهزة “أبل” ما عدا (iPhone4 / 4s / 5 / 5c و iPad mini1)، وفي حال استخدام سلسلة IOS أو IPad مع ذاكرة رام 1 جيجابايت فقط ، مثل (iPhone 6 / iPhone5s / ipad mini2 / ipad mini3 / ipad air) وغيرهم، فيجب عليك التأكد من تحديث نظام IOS إلى IOS 12.2.

ببجي موبايل الموسم التاسع

تم الإعلان رسمياً من جانب حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اقتراب نهاية الموسم الثامن من رويال باس Royals Pass، وسوف يبدأ تحديث ببجي الموسم التاسع اعتباراً من تاريخ 13 سبتمبر 2019م، ومن يرغب في معرفة البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

تحديث هام: أعلن حساب ببجي موبايل الرسمي PUPG Mobile على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق الموسم التاسع رويال باس “احتضان روح المحارب” اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 سبتمبر 2019م، حيث يمكنكم الآن السفر على خطى المحاربين من كافة أنحاء العالم واتخاذ عباءة الشرف، وكذلك الخروج في ميادين المعركة، ويجب عليك التأكد من العودة منتصراً.

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تحديث: تم الإعلان عن بدء ببجي الموسم التاسع رويال باس وهو عن طريق المحاربين و Global Treasure Hunt، كما تم الإعلان أيضاً عن مجموعة من جوائز ببجي موبايل التي تبلغ قيمتها “مليون دولار أمريكي” التي قد تكون في انتظارك، وقد ورد ضمن تحسينات ببجي الموسم التاسع بأنه قد أُضيف جهاز توقيت يُظهر العد التنازلي للموسم الجديد، كما يُمكنك طلب تمرير الموسم الجديد من أصدقائك حتى سبعة أيام قبل بدء الموسم الجديد، ويتم التعرف على البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile عن طريق الرجوع للجدول المرفق بالمقال.

لعبة ببجي موبايل

أعلن حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إمكانية الفوز برحلة من أجل رؤية أفضل لاعب في العالم بمسابقة PMCO 2019 Fall Split Global Finals sponsored by Vivo، حيث يجب عليك إكمال البعثات والمهام باعتبارها جزءاً من Global Treasure Hunt Event لكي تحصل على فرصة للسفر في كافة أنحاء العالم.

تحديث: تم الإعلان من جانب حساب ببجي موبايل الرسمي عن إتاحة تحديث ببجي موبايل 0.15.0 خلال شهر أكتوبر، حيث سيتم إضافة عبوات وقود تنفجر، وتعيين الفخاخ للأعداء، أو الرد بسرعة واستخدامها في معارك النار من أجل تأمين الميزة التكتيكية، ويتم معرفة أنواع البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile من خلال المقال.

تحديث ببجي موبايل الجديد مارس 2020

يتضمن تحديث ببجي عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على البنادق الهجومية في ببجي موبايل.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في ما هي البنادق الهجومية في ببجي PUPG Mobile وأنواعها يمكنه ذلك من خلال المقال.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

ببجي موبايل أيفون

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي: