السعودية اليوم / السودان تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات السودانية خلال الـ24ساعة الماضية، 42 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان عن ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 11780 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 763 حالة وفاة، وشفاء 6194 من المصابين.

// انتهى //

13:26ت م

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الخرطوم 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات السودانية خلال الـ24ساعة الماضية، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 11 حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان عن ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 11780 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 763 حالة وفاة، وشفاء 6194 من المصابين.// انتهى //13:26ت م0060

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