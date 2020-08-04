السعودية اليوم / مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ينقذ خمسينيًا آسيويًا تعرض لجلطة دماغية أعاقته عن الحركة والنطق



الطائف 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

تمكن فريق طبي من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف -بفضل الله تعالى- من إنقاذ حياة مريض خمسيني من الجنسية الآسيوية كان يعاني من عدم قدرته على النطق أو الحركة بسبب جلطة دماغية تعرض لها، وعاد لوضعه الصحي ولله الحمد بعد تلقيه عدد من الإجراءات الطبية بالمستشفى.

وقال المستشفى في بيان له: إن الفريق الطبي تعامل مع المريض منذ لحظة دخوله للطوارىء، وأجريت له على الفور الفحوصات السريرية اللازمة، وتم تشخيص حالته المرضية بجلطة دماغية بالمخ، وجرى استخراج الجلطة من الشريان الدماغي بعملية الأشعة التداخلية.

وأضاف البيان أن الفريق الطبي شارك فيه عدد من المختصين وقام فريق السكتة الدماغية بعدد من الفحوصات الخاصة كشفت عن وجود انسداد في الشريان الدماغي الأوسط في الجهة اليمنى من الدماغ نتيجة تسلخ الشريان السباتي الأيمن بالرقبة ليتولى بعد ذلك فريق القسطرة الدماغية العلاجية بقسم الأشعة الدور ويتمكن -ولله الحمد- من استخراج الجلطة من الشريان الدماغي بعملية الأشعة التداخلية.

وبين المستشفى أن المريض شهد بعد مراحل العلاج الطبي تحسنًا فوريًا في النطق والحركة لاسيما بالجانب الأيسر العلوي والسفلي ليتم تحويله للعناية المركزة حتى استقرت حالته، وحول لأقسام التنويم واستطاع بعدها -ولله الحمد- الكلام والمشي وعاد لمزاولة حياته من جديد بفضل الله تعالى ثم الجهود التي بذلت لإنقاذه والتدخل الطبي الناجح الذي تمكن من إنهاء معاناته في وقت قياسي.

// انتهى //

13:17ت م

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