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#عاجل | التعليم تدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي
في نظام نور للعام الدراسي المقبل ١٤٤٢هـ
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة التعليم أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي من خلال خدمة النقل المدرسي في نظام نور للعام الدراسي المقبل ١٤٤٢هـ.
وأهابت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدارس المحافظة إلى المبادرة لتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي التي توفرها شركة تطوير للخدمات التعليمية بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1442هـ عبر برنامج نور الإلكتروني.
وقد خصصت الشركة الرقم المجاني، (8001231000) للتواصل والتفاعل مع المستفيدين من هذه الخدمة.
وأضافت شركة تطوير للخدمات التعليمية أنه يمكن التواصل أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc).
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