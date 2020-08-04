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تركي آل الشيخ: 39 عاماً من العمر راحت.. وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكة
احتفل بيوم ميلاده الـ 39 بتغريدة عبر تويتر
متابعات الخليج 365 - الرياض
احتفل رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بيوم ميلاده الـ39، بتغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال آل الشيخ في تغريدته: “39 عاماً من العمر راحت.. وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكة”.
وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية، حول معاناة آل الشيخ من أزمة صحية ألمّت به، مع تداول صور قيل إنها خلال وجوده بأحد المستشفيات.
يذكر أن تركي آل الشيخ، سبق وأن تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، قبل أن يجري عملية جراحية في مدينة نيويورك الأمريكية.
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