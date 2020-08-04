اكتشاف مقلق.. إصابة نصف مرضى كوفيد-19 بنيويورك بأضرار في الكلى

2020-08-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

ظهر المزيد من الأدلة على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يهاجم الكلى بضراوة ويسبب أضرارًا شديدة.

وأشار تقرير جديد إلى أن ما يقرب من نصف المرضى في أحد مستشفيات مدينة نيويورك عانوا من إصابات حادة في الكلى، ووجد الباحثون أن خمس هؤلاء المرضى أُصيبوا بأضرار شديدة لدرجة أنهم خضعوا إلى غسيل الكلى على الفور.

ولفت الباحثون إلى أن 82% من مرضى كوفيد-19 الذين عانوا من إصابات الكلى لم يكن لديهم تاريخ مرضي سابق في هذا الشأن.

ودرس الفريق الطبي 4000 شخص خضعوا للعلاج في مستشفى جبل سيناء في مدينة نيويورك بين 24 فبراير و 30 مايو، واستخدم الباحثون أداة ذكاء اصطناعي تُسمى KidneyIntelX والتي تقيم فرص المريض في الإصابة بأمراض الكلى.

وبحسب الدكتور آلان كليجر، القائم على الدراسة فإن النتائج قد أظهرت أن 46% من المرضى أصيبوا بإصابات حادة في الكلى، حيث فشل العضو في تنقية السموم من الجسم، و17% منهم احتاجوا لغسيل الكلى، وأكثر من 33% من المرضى الذين بقوا على قيد الحياة لم يستعيدوا وظائف الكلى نفسها قبل المرض.

Advertisements

وفسر كليجر سبب حدوث ذلك قائلًا إن إحدى نظريات تقول إن فيروس كورونا المستجد يثير عواصف من بروتين السيتوكين الذي يؤدي إلى أن يهاجم الجسم أنسجته.

ونظرية أخرى تقول إن الفيروس يدخل الكلى من خلال مستقبلات ACE-2 لإصابة وإتلاف العضو.

تقارير سابقة عن تأثير كوفيد-19 على الكلى:

لا يُعد تقرير مستشفى جبل سيناء الأول من نوعه الذي يُظهر تأثير كوفيد-19 على الكلى، حيث وجدت إحدى الدراسات من معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية أن 36.6% من 5000 مريض بفيروس كورونا عانوا من إصابات حادة في الكلى.

كما وجد المركز الطبي الجامعي بـهامبورغ-إيبندورف في ألمانيا، نتائج مماثلة.

روسيا توافق على أول لقاح لفيروس كورونا في 10 أغسطس

المزيد

جديد الأخبار