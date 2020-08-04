شكرا لقرائتكم أمانة جدة تُغلق 15 مطبخاً عشوائياً بنطاق أم السلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-04 أمانة جدة تُغلق 15 مطبخاً عشوائياً بنطاق أم السلم متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أغلقت بلدية أم السلم الفرعية، (15) موقعاً ضمن جهودها في مراقبة المواقع المخالفة التي يتم فيها إقامة المطابخ العشوائية. وأوضح رئيس البلدية فهد الزهراني، أن مراقبي البلدية نفذوا حملة مكثفة في نطاق البلدية ضمن خطة الأمانة لمتابعة المطابخ خلال عيد الأضحى، حيث جرى خلالها ضبط العديد من المطابخ غير المرخصة بالذبح، و إغلاقها لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المواقع المرصودة .



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تُغلق 15 مطبخاً عشوائياً بنطاق أم السلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.