السعودية | الأمطار تهطل على جنوب السعودية.. خبراء: لا تٌنبت زرعا

شكرا لقرائتكم الأمطار تهطل على جنوب السعودية.. خبراء: لا تٌنبت زرعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أن الأمطار التي تهطل خلال هذه الأيام على جنوب السعودية لا تُنبت نبتاً ولا تنفع الأرض، وتسمى بالهريف، وهي الأمطار "القيضيّة"، بعكس أمطار الخريف التي تكون في زمن الوسم.

وأوضح، خلال فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار التي تسقط جنوب السعودية ومرتفعات الحجاز وسلطنة عمان واليمن، تسمى "خريفاً" وصفاً لا فصلاً، مشيراً إلى أنها تتزامن مع فترة خرف التمر.

إلى ذلك، تشهد العديد من مناطق السعودية، وخاصة المناطق الجنوبية منها، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، مع رياحٍ نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة قد تتسبب في تساقط البرَد والسيول على بعض مناطق جازان، وعسير، والباحة.

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كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول أمطار متوسطة، ورياح نشطة مثارة للأتربة، على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، ونجران، ودعت الهيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المُبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

وحثت مديرية الدفاع المدني بالمناطق المذكورة، المواطنين والمقيمين على أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.

وأهابت بالتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.