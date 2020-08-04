سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحذر السعوديين من هذا الامر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 12:10 مساءً - ‏35 دقيقة مضت أخبار السعودية 194 زيارة

حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إمكانية تحول العاصفة “إساياس” لإعصار.

ودعت السفارة مواطنيها إلى توخي الحذر، واتباع إرشادات السلامة، وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حالة الطوارئ.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، نبه مساء أمس (الإثنين)، بأن العاصفة إساياس اشتدت لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى، مضيفًا أنها ستقترب خلال الساعات المقبلة إلى سواحل شمال شرق ولاية كارولاينا الجنوبية وجنوب ولاية كارولاينا الشمالية.