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سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضًا عن حوالى 5400 في اليوم السابق؛ بينما شهد معدل الوفيات الجديدة قفزة من 79 أمس إلى 144 اليوم.
بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 861423، منها 14351 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن 30% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
ووفق "روسيا اليوم" ذكر التقرير أن مجموع المتعافين وصل إلى 661471، بعد تسجيل 7878 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.روسيا فيروس كورونا الجديد
كورونا.. روسيا تسجل انخفاضًا في الإصابات اليومية وقفزة بالوفياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-04
سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضًا عن حوالى 5400 في اليوم السابق؛ بينما شهد معدل الوفيات الجديدة قفزة من 79 أمس إلى 144 اليوم.
بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 861423، منها 14351 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن 30% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
ووفق "روسيا اليوم" ذكر التقرير أن مجموع المتعافين وصل إلى 661471، بعد تسجيل 7878 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:42 AM
مجموع المتعافين وصل إلى 661471 بعد تسجيل 7878 حالة شفاء
سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضًا عن حوالى 5400 في اليوم السابق؛ بينما شهد معدل الوفيات الجديدة قفزة من 79 أمس إلى 144 اليوم.
بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 861423، منها 14351 حالة وفاة، حسب التقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أضاف أن 30% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
ووفق "روسيا اليوم" ذكر التقرير أن مجموع المتعافين وصل إلى 661471، بعد تسجيل 7878 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.
، كورونا.. روسيا تسجل انخفاضًا في الإصابات اليومية وقفزة بالوفيات ،
المصدر : الخليج 365
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