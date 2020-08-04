، جدة.. إغلاق 15 مطبخًا عشوائيًّا خالفت الاشتراطات الصحية ،

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أغلقت بلدية أم السلم الفرعية، (15) موقعًا ضِمن جهودها في مراقبة المواقع المخالفة التي يتم فيها إقامة المطابخ العشوائية.
وأوضح رئيس البلدية فهد الزهراني، أن مراقبي البلدية نفذوا حملة مكثفة في نطاق البلدية ضمن خطة الأمانة لمتابعة المطابخ خلال عيد الأضحى؛ حيث جرى خلالها ضبط العديد من المطابخ غير المرخصة بالذبح، وإغلاقها لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المواقع المرصودة.جدة بلدية أم السلم
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 11:54 AM
خلال جولة نفّذها مراقبو بلدية أم السلم الفرعية لمتابعة المطابخ بالعيد
أغلقت بلدية أم السلم الفرعية، (15) موقعًا ضِمن جهودها في مراقبة المواقع المخالفة التي يتم فيها إقامة المطابخ العشوائية.
وأوضح رئيس البلدية فهد الزهراني، أن مراقبي البلدية نفذوا حملة مكثفة في نطاق البلدية ضمن خطة الأمانة لمتابعة المطابخ خلال عيد الأضحى؛ حيث جرى خلالها ضبط العديد من المطابخ غير المرخصة بالذبح، وإغلاقها لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المواقع المرصودة.
، جدة.. إغلاق 15 مطبخًا عشوائيًّا خالفت الاشتراطات الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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