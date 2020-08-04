بالفيديو.. مواطن يتجول بالقارب بدلا من السيارة في أمطار نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وثق مقطع فيديو موقف طريف لمواطن استغل امطار نجران الغزيرة وتجول فيها بالقارب . وثق مقطع فيديو موقف طريف لمواطن استغل امطار نجران الغزيرة وتجول فيها بالقارب . وأظهر الفيديو الشاب وهو منسجم بالأجواء ويتعامل وكأنه يسير في نهر بقاربه . وشهدت نجرام امس الإثنين امطار غزيرة ورياح وسط توقعات بإستمرار الأمطار على أغلب مناطق المملكة تلك الفترة .

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