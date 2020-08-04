بالصور.. اكتمال مغادرة الحجاج لمكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم الثلاثاء اكتمال مغادرة الحجاج بعد آداء الفريضة . أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم الثلاثاء اكتمال مغادرة الحجاج بعد آداء الفريضة . ونشر المطار صور الحجاج وهم يودعون العاصمة المقدسةمعربين عن سعادتهم بعد آداء الفريضة في سهولة وأمان . الجدير بالذكر أن عدد رحلات حجاج الداخل بلغ 25 رحلة للقدوم والمغادرة من وإلى " الرياض ، والمدينة المنورة ، والوجه ، والقصيم ، والدمام ، وتبوك ، وجيزان . Advertisements

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