شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المطلق يكشف ثلاثة موانع لإجابة الدعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء أن هناك موانع لإجابة الدعاء .

وقال " المطلق في برنامج "فتاوى " على قناة السعودية ، أن هذه الموانع كدعاء الإنسان بإثم أو قطيعة رحم ، وكذلك إذا كان مال الإنسان حرام كمن يعيشون على الرشوة وتجارة المخدرات .

واستشهد "المطلق " بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حول رجل أشعث أقبر يمد يده للسماء قائلاً يارب يارب لكن مشربه حرام وملبسه حرام ، فأنى يُستجاب له .

وأضاف انه من موانع الإستجابة الإستعجال ، فقال عليه الصلاة والسلام " إنه يُستجاب لأحدكم مالم يستعجل " يقول المرء دعوت فلم يُستجاب لي فالإستعجال أيضاً من موانع الإجابة.