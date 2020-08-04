شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المطلق يكشف ثلاثة موانع لإجابة الدعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء أن هناك موانع لإجابة الدعاء .
وقال " المطلق في برنامج "فتاوى " على قناة السعودية ، أن هذه الموانع كدعاء الإنسان بإثم أو قطيعة رحم ، وكذلك إذا كان مال الإنسان حرام كمن يعيشون على الرشوة وتجارة المخدرات .
واستشهد "المطلق " بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حول رجل أشعث أقبر يمد يده للسماء قائلاً يارب يارب لكن مشربه حرام وملبسه حرام ، فأنى يُستجاب له .
وأضاف انه من موانع الإستجابة الإستعجال ، فقال عليه الصلاة والسلام " إنه يُستجاب لأحدكم مالم يستعجل " يقول المرء دعوت فلم يُستجاب لي فالإستعجال أيضاً من موانع الإجابة.
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