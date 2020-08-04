شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» يوضح حقيقة انتهاء دورة الجفاف وولادة دورة مناخية جديدة في 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية حقيقة الأنباء المتداولة حول ولادة دورة مناخية جديدة في 2024 والتي راجت مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة .
وقال " الزعاق " في حسابه عبر " تويتر " : مايشاع حول انتهاء حقبة دورة الجفاف وولادة دورة مناخية جديدة تبدأ في 2024 ومخاضها استمرار الأمطار دون انقطاع كلام لا يستقيم البته ولا يتكئ على أي أساس رصدي ولا علمي .
وأضاف : الأمور طبيعية جداً من حيث الحرارة والأمطار ولها دورات تعيد سيرتها الأولى على فترات متباعدة ومتقاربة .
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