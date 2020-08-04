بالصور.. إغلاق مصنع أثاث عشوائي يُعرض العاملين للخطر بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة من ضبط مصنع كنب و أثاث مخالف و غير نظامي داخل حوش شعبي يفتقر ادنى وسائل السلامة . تمكنت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة من ضبط مصنع كنب و أثاث مخالف و غير نظامي داخل حوش شعبي يفتقر ادنى وسائل السلامة . وأكدت البلدية أنه وجد بداخله كميات كبيرة من الخشب والإسفنج يتسبب في خطورة بالغة ، وتم إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

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