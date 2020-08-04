حساب المواطن يُحذّر من تَبَعات حذف الزوجة من حساب المستفيد

حتى لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق..
كشف برنامج حساب المواطن، عن أنه يمكن حذف التابعين من حساب المستفيد الرئيس ما عدا شخصًا واحدًا لا يمكن حذفه وهو الزوجة.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على أحد التساؤلات الواردة، بالقول: «بإمكانك حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك».
وحول طريقة حذف التابعين أوضح البرنامج أنه يتم عن طريق البوابة الإلكترونية «تسجيل دخول - تفاصيل الطلب - بيانات التابعين» وحذف التابع، ثم الضغط على أيقونة «حفظ».
وجاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد المواطنين، حول جواز حذف أحد التابعين بسبب زواجه.
كان برنامج حساب المواطن أوضح في وقت سابق، أنَّ عدم إضافة الزوجة إلى حساب الزوج «المستفيد الرئيسي» سيؤدي إلى عدم صرف الدعم له.
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