السعودية اليوم / الهند تسجل 52 األف إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية، اليوم، 52050 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 38938 حالة، فيما بلغ اجمالي الإصابات 1855745 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 1230509 حالة.

// انتهى //

11:33ت م

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نيودلهي 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الهندية، اليوم، 52050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 803 حالات وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 38938 حالة، فيما بلغ اجمالي الإصابات 1855745 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 1230509 حالة.// انتهى //11:33ت م0042

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