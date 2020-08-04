السعودية اليوم / روسيا تسجل 5159 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5159 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أنه سجل 144 حالة وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 14351 حالة وفاة حتى الأن.

// انتهى //

11:20ت م

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موسكو 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 861423 إصابة.وأوضح مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أنه سجل 144 حالة وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 14351 حالة وفاة حتى الأن.// انتهى //11:20ت م0038

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