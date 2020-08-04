السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الباحة



الباحة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة برياح نشطة سطحية وشبه انعدام للرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة، والمندق, وبلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للابلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله .

// انتهى //

11:03ت م

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