السعودية اليوم / برنامج احتفائي وإثرائي لأبناء الهمة بتعليم عسير



أبها 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أمس، برنامجاً احتفائياً وإثرائياً لأبناء الهمة في متنزّه الجُرّة السياحي.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرنامج تضمن فعاليات للرسم وعروضاً للروبوت التعليمي ومسابقات ثقافية وفلكلورات شعبية، فضلاً عن تقديم الهدايا للمحتفى بهم، لافتاً إلى أن البرنامج يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للإدارة والإسهام الفاعل في دعم وتنمية مواهب وقدرات أبناء وبنات المنطقة ، وتفعيل التكامل مع بقية الإدارات الحكومية.

وأشاد الجوني بالدعم الذي يتلقاه قطاع التعليم بالمنطقة من سمو أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم ، وصولًا إلى إعداد الأجيال وتأهيلها للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق رؤيته.

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10:15ت م

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