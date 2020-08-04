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حالة رهو مستمرة.. أمطار ورياح على بعض المناطق
قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم رئيس لجنة تسميات، اليوم الثلاثاء، هبوب رياح شمالية غربية نشطة، كما توقع استمرار هطول أمطار بعدة مناطق.
وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن الرياح قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة خاصة في الشمال، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة وغرب نجران .
كما توقع المسند أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جازان وسهول تهامة، مشيراً إلى أنه لم يتبين نهاية مؤكدة لحالة رهو حتى الآن.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .
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