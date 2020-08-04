2020-08-04

بالفيديو.. ديدان تخرج من الأرض بعد هطول الأمطار بنجران والأمانة تعلق

متابعات الخليج 365 - نجران

علقت أمانة منطقة نجران على مقطع فيديو متداول لظهور كميات هائلة من الديدان من باطن الأرض بعد هطول الأمطار في المنطقة.

وقالت الأمانة في بيان لها إن تلك الديدان لا تستوجب القلق لأنها مخصبة للتربة وليس لها أي أضرار على الإنسان.

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وأضاف البيان أن الديدان تخرج على سطح الأرض بعد هطول الأمطار بسبب الحاجة إلى التهوية وانخفاض درجة الحرارة في التربة.

وأكدت أمانة منطقة نجران في بيانها أنه ليس هناك حاجة لمكافحتها لأنها تختفي بعد فترة قليلة.

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