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شاهد.. برنامج احتفائي وإثرائي لأبناء الهمة بتعليم عسير
بتوجيه من الأمير تركي بن طلال
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، نفذت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة أمس برنامجاً احتفائياً وإثرائياً لأبناء الهمة في متنزه الجرة السياحي.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرنامج تضمن فعاليات للرسم وعروضاً للروبوت التعليمي ومسابقات ثقافية وفلكلورات شعبية، فضلاً عن تقديم هدايا للمحتفى بهم، لافتاً إلى أن البرنامج يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للإدارة والإسهام الفاعل في دعم وتنمية مواهب وقدرات أبناء وبنات المنطقة، وتفعيل التكامل مع بقية الإدارات الحكومية.
ونوه الجوني بالدعم الذي يجده قطاع التعليم من لدن سمو أمير المنطقة ووزير التعليم وقيادات الوزارة، وصولاً إلى إعداد الأجيال وتأهيلها للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق رؤيته.
وكانت الإدارة قد كلفت فريقاً تنفيذياً من الإدارات والأقسام المعنية لتنفيذ البرنامج ورصد مسيرته وتقييمه ومن ثم الإعداد لبرامج مماثلة تسهم في إثراء خبرات ومواهب الطلاب والطالبات بشكل خاص والمجتمع المحلي بشكل عام.
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