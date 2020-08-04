محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات والتواصل معها حال الطوارئ حذّرت سفارة المملكة في واشنطن، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إعصار إساياس. وقالت السفارة عبر حسابها: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظراً لإمكانية تحول العاصفة #Isaias إلى إعصار، تأمل السفارة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ.سفارة المملكة العربية السعودية واشنطن 04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 10:49 AM دعت إلى اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات والتواصل معها حال الطوارئ Advertisements العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات حذّرت سفارة المملكة في واشنطن، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إعصار إساياس. وقالت السفارة عبر حسابها: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظراً لإمكانية تحول العاصفة #Isaias إلى إعصار، تأمل السفارة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ. الكلمات المفتاحية ، العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.