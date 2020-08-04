، جديد "عدو البشرية" في 3 دول.. إصابات تتواصل وعقوبات أكثر صرامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما تحتل المرتبة الثانية عالميًّا في التسجيل والوفيات بعد الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج نحو ضِعف الإصابات المحلية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ورفعت الحالات الجديدة، وهي 21 حالة من الخارج و13 إصابة محلية، إجمالي حالات كوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى 14423 حالة؛ وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 2482 حالة في كوريا الجنوبية.

ولم تسجل البلاد أي وفيات إضافية؛ حيث استقرت حصيلة الوفيات عند 301، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

إلى ذلك، سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية 439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و11 حالة وفاة؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 147، وفي أستراليا إلى 232 حالة وفاة.

وأعلن رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز عن عقوبات جديدة أكثر صرامة بحق الأشخاص الذين يخرقون قواعد الحجر الصحي الخاصة بالإغلاق، تتضمن غرامات مالية تصل قيمتها إلى خمسة آلاف دولار أسترالي.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 18318 إصابة تعافى منها 10618 شخصًا.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بمقدار 16641 حالة مساء أمس الاثنين؛ لتصل إلى مليونين و750 ألف و318 حالة؛ بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

ويُعَد هذا أقل معدل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الثامن من يونيو. ووفقًا لوزارة الصحة، بلغت حالات التعافي حوالى 70% من إجمالي عدد حالات الإصابة بواقع مليون و912 ألفًا و319 حالة، ووصل عدد الحالات النشطة إلى 743 ألفًا و334 حالة، وتم تسجيل 561 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 94665 حالة.

وأكدت البرازيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير الماضي، وتحتل حاليًا المرتبة الثانية عالميًّا في عدد حالات الإصابة والوفيات بسبب كورونا بعد الولايات المتحدة.فيروس كورونا الجديد