وصفات فتايات الهند لفرد الشعر بمواد طبيعية متاحة في البيت

يود الكثير من الفتيات أصحاب الشعر المجعد، أو ما يطلق عليه الشعر الكيرلي معرفة طرق طبيعية وسهلة وآمنة لشد الشعر، وفرده، وتطويله، للتمتع بمظهره الناعم الطويل، والمفرود، واليوم نعرض لحضراتكم طرق طبيعية لفرد الشعر، فتابعونا.

وصفة الصبار لفرد الشعر

يعتبر الصبار من النباتات المهمة جداً لفروة الشعر، فالصبار من النباتات ذات الأوراق السميكة، والتي تحتوي على مادة لها فوائد مذهلة تشبه الجل، ويحتوي الصبار على العديد من العناصر، والمواد الغذائية المفيدة للشعر، فهو يعمل على تحفيز نمو الشعر، وحمايته من التساقط، ويعالج الشعر من مشاكل التقصف، ويعمل على تكثيف الشعر، وعلاج بصيلات الشعر، ويساعد على تغذية الشعر، ويساعد على ترطيب فروة الرأس، ويساعد على حماية فروة الرأس من الالتهابات، وذلك لإحتواء الصبار على الكثير من العناصر المضادة للإلتهابات، ويحتوي على مواد مضادة للفطريات، فهو يساعد على تقوية الشعر الخفيف، وزيادة كثافته، ويحتوي الصبار على العديد من الفعاليات، والفيتامينات، والمعادن المفيدة؛ لصحة الشعر، ويساعد الصبار على التخلص نهائياً من مشكلة الجفاف، وسوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير الوصفة في المنزل بكل سهولة وبمكونات طبيعية وصحية للشعر.

المكونات اللازمة لفرد الشعر بالصبار

حبه من الصبار الطازج. ملعقتان كبيرتان من الماء الفاتر. زجاجه بخاخة.

طريقة تحضير وصفة الصبار لفرد الشعر

احضري الصبار الطازج، ثم قومي بقطع الصبار إلى نصفين، وقومي بإخراج الجل الذي يوجد داخل الصبار، ثم قومي بتقليب الجل قليلاً حتي يصبح قوامه ناعم وكريمي، وقومي بوضع الماء الفاتر ثم اخلطي المكونات جيداً، وقومي بوضع الخليط في الزجاجة ذات البخاخة ثم قومي بالرج جيداً، وقومي برش الخليط على شعرك، ثم أتركي الخليط على شعرك ليعمل كمثبت للشعر، وكرري الوصفة على شعرك ثلاث مرات في الأسبوع، حتى تحصلين على النتائج التي تريدينها.