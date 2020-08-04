رجيم الماء السريع الإقتصادي لإنقاص الوزن كيلو في اليوم

يعتبر الماء من أفضل الطرق للتخسيس، فهو يساعدك على التخلص من الدهون المتراكمة، والزائدة، فيساعد شرب الماء مع الليمون على فقدات الوزن؛ لأنه يحتوي الليمون على الكثير من فيتامين (C)، ويحتوي على مضادات للأكسدة التي تزيد من عملية الأيض، مما يساعد في زيادة حرق الدهون المتراكمة بالجسم، ويساعد على تنظيم السكر في الدم، ويعمل على تقوية المناعة، ويساعد في التخلص من روائح الفم الكريهة، ويعمل كمطهر طبيعي للفم.

ويسهل عملية الهضم، ويعتبر الماء مع الليمون من أفضل الطرق لفقدان الوزن، وحرق الدهون، ويساعد على إذابة الدهون المتراكمة بالجسم، ويساعد على الحصول على وزن مثالي في وقت سريع، داوم على شرب هذا المشروب يومياً على معدة فارغة صباحاً، وسوف تحصل على جسم رشيق، وجذاب، وسوف تتخلص من جميع الوزن الزائد، والدهون المتراكمة، سوف نقدم لكم طريقة عمل الوصفة في المنزل بمكونات طبيعية، ومفيدة للجسم، فتابعونا.

المكونات اللازمة لعمل مشروب رجيم الماء

لتر من الماء الدافئ. تلاثة ملاعق من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير الوصفة

قم بإخضار زجاجه بها لتر من الماء، ثم أضف إليه ثلاث ملاعق من عصير الليمون الحامض، وملعقة من عسل النحل، ثم قم بتقليب المكونات حتى تمتزج تماماً، قم بشرب الماء بالليمون والعسل على معدة فارغة صباحاً كل يوم، وسوف تحصل على نتائج رائعة وفي وقت قصير جداً.