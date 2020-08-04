بالفيديو .. أمطار غزيرة ورياح تجتاح الليث

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو الأمطار الغزيرة والرياح العنيفة التي اجتاحت محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة . وثق مقطع فيديو الأمطار الغزيرة والرياح العنيفة التي اجتاحت محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة . وأظهر الفيديو مياه الأمطار وقد غطت الشوارع وسط غيوم ورياح ضمن حالة رهو المطرية التي تشهدها المملكة . وتشهد المملكة امطار صيفية منذ عدة أيام على أغلب المناطق مع توقعات بإستمرارها تلك الفترة . إقرأ أيضاً :

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