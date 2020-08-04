شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: حالة رهو مستمرة وأمطار ورياح على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء رياح شمالية غربية نشطة .
وقال " المسند " أن الرياح قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة خاصة في الشمال .المتميزة وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة وغرب نجران .
كما توقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جازان وسهول تهامة ،مشيراً إلى انه لم يتبين نهاية مؤكدة لحالة رهو حتى الآن .
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