شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: حالة رهو مستمرة وأمطار ورياح على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء رياح شمالية غربية نشطة .

وقال " المسند " أن الرياح قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة خاصة في الشمال .المتميزة وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة وغرب نجران .

كما توقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جازان وسهول تهامة ،مشيراً إلى انه لم يتبين نهاية مؤكدة لحالة رهو حتى الآن .