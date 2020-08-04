شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عراقي يتحدى إيران: السعوديين أبطال والمملكة أصبحت أفضل من أوروبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مقطع فيديو موقف مواطن عراقي تجاه المملكة رغم محاولات إيران للسيطرة على الشعب العراقي والوقيعة بين السعودية والعراق .

وخلال الفيديو أكد الرجل انه يتمنى لو أن رئيس بلاده يضع يده مع السعودية قائلاً : السعوديين أبطال وأصبحت السعودية أفضل من أوروبا .

وقال انه سافر إلى المملكة ولم يلقى إلا أفضل معاملة وشاهد النظافة والإحترام وحسن معاملة الشرطة في مقابل التدخل الإيراني في العراق وهم"اتفه خلق الله " وفق تعبيره .

وقال المواطن ان كل ما يحدث في العراق من خراب بسبب التدخل الإيراني وطائفية خامنئي الإرهابي .