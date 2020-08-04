شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، وليلة الأربعاء تحسن في درجات الحرارة. توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، وليلة الأربعاء تحسن في درجات الحرارة. وأوضح الحصيني أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة وأن يخف الحر عما كانت عليه الأيام السابقة على شمال المملكة. كما توقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران.

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