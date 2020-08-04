الجمعية الخيرية الصحية تعلن وظائف إدارية وصحية لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض عن توفر إدارية وصحية للسعوديين (رجال ونساء) في كل من مقر الجمعية الخيرية ومجمع عناية الطبي بالرياض على النحو التالي:

الوظائف المتاحة في مجمع عناية الطبي:

– ممرض (لحملة الدبلوم فأعلى)

– محاسب (لحملة مؤهل جامعي مع خبرة سنتين)

– مدخل بيانات (لحملة الثانوية)

– سكرتير (لحملة الثانوية)

الوظائف المتاحة في جمعية عناية الصحية:

– منسق تطوع (لحملة مؤهل جامعي مع خبرة سنة واحدة)

– أخصائي تدريب (لحملة مؤهل جامعي مع خبرة سنة واحدة)

– أخصائي تخطيط وجودة (لحملة مؤهل جامعي مع خبرة سنة واحدة)

– منسق مشاريع (لحملة مؤهل جامعي مع خبرة سنة واحدة)

– محاسب (لحملة مؤهل جامعي مع خبرة سنة واحدة)

– مدخل بيانات (لحملة الثانوية)

– سكرتير (لحملة الثانوية.

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المميزات:

– بيئة عمل محفزة

– علاوات سنوية

– رواتب مجزية

– تأمين طبي

نبذة عن الجمعية:

الجمعية الخيرية الصحية (عناية) هي جمعية صحية سعودية رسمية غير ربحية مسجلة بوزاة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (364) وتاريخ 1428/1/3هـ وتهتم بتقديم الخدمات الصحية عبر ثلاثة مسارات (العلاج، الوقاية، التوعية) وتستهدف المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويتولى رئاستها الفخرية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ويضم مجلس إدارتها نخبة من أصحاب المعالي والفضلية ومجموعة من الأطباء الاستشاريين المتميزين من أبناء الوطن.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1441/12/13هـ من خلال تعبئة البيانات واختيار الوظيفة ورفع السيرة الذاتية على الرابط: https://bit.ly/2EMFD7C

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

