شركة إمداد الخبرات تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس

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تعلن شركة إمداد الخبرات التابعة لشركة (علم) عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في مدينة (الرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي إدارة الحسابات (Accounts Manager Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الموارد البشرية.

الوصف الوظيفي: إدارة العلاقات وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات المستهدفة لبرنامج (توطين) والتي تستوفي معايير الالتحاق بالبرنامج.

– أخصائي عمليات التوظيف (Recruitment Operation Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الموارد البشرية.

الوصف الوظيفي: التواصل مع الباحثين عن عمل بإنتظام وإدارة جميع الترتيبات المطلوبة قبل توظيف الباحثين عن عمل ومتابعة أوضاعهم بعد التعيين.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة (إمداد الخبرات) تحت مظلة شركة علم لتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة لاستكمال مشاريع علم، بعد ذلك توسعت الشركة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة للمنشآت في القطاعين العام والخاص لتصبح الشريك الاستراتيجي الذي يقدم خدمات الموارد البشرية باحترافية وبمعايير عالمية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2PfUwRO

