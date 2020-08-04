هواوي تعلن رسميًا عن حاسوبها اللوحي MatePad 10.8

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أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس رسميًا عن حاسوبها اللوحي الجديد (ميت باد 10.8) MatePad 10.8، بالإضافة إلى منتجات أخرى، أحدها حاسوب لوحي آخر من سلسلة (إنجوي) Enjoy.

وإلى جانب الحاسوب اللوحي (ميت باد 10.8)، أعلنت الشركة الصينية عن حاسوبها اللوحي (إنجوي تابلت 2) Enjoy Tablet 2، والسوار الإلكتروني (توك باند بي6) TalkBand B6، والساعة الذكية الموجهة للأطفال (شيلدرنز ووتش 4إكس) Children’s Watch 4X.

ويقدم (ميت باد 10.8) شاشة من نوع IPS LCD بقياس 10.8 بوصات وبدقة 2560×1600 بكسل، وهي تدعم القلم الإلكتروني (إم-بنسل) M-Pencil، كما يمكن وصله بلوحة مفاتيح خارجية.

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ويحتوي الحاسوب معالجًا من نوع (كيرين 990) Kirin 990 من هواوي، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD. وبرمجيًا، يعمل الحاسوب بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل.

ويأتي (ميت باد 10.8) مع أربعة مكبرات صوت على الجوانب، وهي تدعم تقنية الصوت (هارمن كاردون) Harman Kardon، بالإضافة إلى تقنية الصوت (هايستن 6.1) Histen 6.1 من هواوي،وهناك أيضًا منفذ لسماعات الأذن، بالإضافة إلى منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C يُستخدم لشحن بطارية الحاسوب البالغة سعتها 7,500 ميلي أمبير/ الساعة.

ويقدم الحاسوب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8. ويتوفر الحاسوب – الذي يزن 500 جرام ويأتي بسماكة 7.2 ملم – باللونين الذهبي والفضي.

وستبدأ هواوي شحن (ميت باد 10.8) اعتبارًا من منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل، مع دعم شبكات (واي فاي) فقط، وذلك بسعر يعادل 340 دولارًا أميركيًا لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 400 دولار لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت. ويُتوقع إطلاق نسخة من الحاسوب تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

