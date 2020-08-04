ناسداك يحقق إغلاقًا قياسيًّا

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قفز المؤشر ناسداك إلى قمة غير مسبوقة عند الإغلاق، أمس الاثنين، إذ رفع انتعاش في نشاط الصفقات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بما في ذلك سعي مايكروسوفت وراء أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة، المعنويات، إلى جانب استئناف الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات ترتبط بفيروس كورونا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.89 بالمائة إلى 26664.4 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعًا 0.72 بالمائة إلى 3294.61 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.47 بالمائة إلى 10902.80 نقطة، متخطيًا قمته القياسية السابقة عند الإغلاق في 20 يوليو.

