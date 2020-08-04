سفارة السعودية بكوريا الجنوبية تحذر رعايا المملكة من مناطق خطرة

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية، أن السلطات الكورية رفعت حالة التأهب في مدينة سيول والمناطق الوسطى إلى أعلى مستوى بشأن هطول الأمطار الغزيرة.

وطالبت السفارة المواطنين والمواطنات بالتحقق من معلومات الطقس بشكل متكرر، والابتعاد عن الأماكن الساحلية والخطرة، وعدم الاقتراب من الأودية والأنهار، وأهمية اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية.

ودعت السفارة إلى التواصل في حالة الطوارئ مع هاتف شؤون السعوديين بالسفارة على مدار 24 ساعة على الرقم (00821089626999).

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