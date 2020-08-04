السعودية اليوم / تسجيل 879 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

سجلت ألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 879 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9156 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 194 ألف حالة.

// انتهى //

09:50ت م

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برلين14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسسجلت ألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 211 ألفا و281 إصابة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9156 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 194 ألف حالة.// انتهى //09:50ت م0027

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