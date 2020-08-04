السعودية اليوم / مصرع 6 في انفجار مصنع للكيماويات بالصين



بكين 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر انفجار وقع في مصنع للكيماويات في مقاطعة هوبي بوسط الصين أمس.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح غير مهددة للحياة.

ووقعت الحادثة في ورشة عمل لشركة في مدينة شيانتاو بالمقاطعة، فيما تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار، بينما ما زال التحقيق جاريًا لمعرفة ملابسات الحادثة.

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