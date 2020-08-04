السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تُشرف على ذبح أكثر من 57 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى



المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

أشرفت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ على ذبح وسلخ 57.760 أضحية من الأغنام و471 من الإبل و134 من البقر في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ المرخصة بمنطقة المدينة المنورة وذلك وفقًا للاشتراطات الصحية والكشف البيطري على الأضاحي.

وبينت الأمانة أنها استحدثت هذا العام، تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين، نقاط ذبح مؤقتة موزعة على الأحياء السكنية إلى جانب السماح لعدد من المطابخ المؤهلة بالذبح والسلخ تفاديًا لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة، مؤكدة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل الذبح وبعده، إضافة إلى وجود جزارين مؤهلين لضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح وذلك حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد خصصت فرق ميدانية عدة لمتابعة سير العمل في المسالخ والمطابخ ونقاط الذبح المؤقتة والمناطق المحيطة بها، وتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.

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08:52ت م

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