الكهرباء توضح طريقة طلب تعويض عن الأضرار جراء انقطاع التيار

2020-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب العناية بالمشتركين التابع لشركة الكهرباء، أنه بإمكان أي شخص التقدم بطلب تعويض عن التلفيات التي تحدث جراء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك من خلال التواصل مع خدمة المشتركين.

وأوضحت شركة الكهرباء، أنه يجب إرفاق صورة من الهوية الوطنية وفواتير الصيانة والأضرار مع الطلب المقدم.

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جاء ذلك في رد من شركة الكهرباء عبر حساب العناية بالمشتركين على شكوى مستفيدة طالبت بالتعويض بعد انقطاع الكهرباء أكثر من 7 مرات في منزلها واحتراق ثلاجتها.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء كانت قد كشفت بالأمس، حقيقة مقطع الفيديو المتداول حول إصدار فاتورة كهرباء لإحدى الفيلات تحت الإنشاء.

وقالت الشركة ردًا على المقطع المتداول: “نفيدك بأن هذا المقطع قديم تم توثيقه في 2018، وكان هناك لبس لدى المشترك أيضًا، وتمت المعالجة في حينه”.

وأعادت الشركة مشاركة ردها على المقطع في حينه حيث قالت: “نود التوضيح بشأن مقطع الفيديو المتداول عن صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء بروضة سدير، بأن فريقنا المختص وقف على الحالة، وتبين وجود لبس مع عداد آخر وتمت المعالجة”.

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