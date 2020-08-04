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سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحذر المواطنين من إعصار إسياس

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2020-08-04

سفارة المملكة في الولايات المتحدة تحذر المواطنين من إعصار إسياس

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إمكانية تحول العاصفة “إسياس” لإعصار.

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ودعت السفارة، في بيان لها، المواطنين إلى توخي الحذر، واتباع إرشادات السلامة، وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حالة الطوارئ.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، نبه مساء أمس الاثنين، بأن العاصفة إسياس اشتدت لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى.

وأضاف المركز أنها ستقترب خلال الساعات المقبلة إلى سواحل شمال شرق ولاية كارولاينا الجنوبية وجنوب ولاية كارولاينا الشمالية.



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