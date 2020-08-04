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ترامب يتوقّع التوصل إلى لقاح ناجح ضد كورونا قبل نهاية العام

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2020-08-04

ترامب يتوقّع التوصل إلى لقاح ناجح ضد كورونا قبل نهاية العام

سيتم إنتاجه بكميات كبيرة ووافرة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعم الولايات المتحدة للعديد من الشركات التي تسعى للتوصل إلى لقاح ضد كوفيد-19، معرباً عن توقعاته بأن يتم التوصل إلى لقاح ناجح ضد الفيروس قبل نهاية العام الجاري.

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وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي حول أبرز التطورات التي تشهدها البلاد خلال أزمة كوفيد-19: إننا نعمل على الحصول على لقاح مناسب بسرعة وسلامة، وسنصل إلى ذلك قبل نهاية العام الجاري، وسنبدأ بإنتاجه بكميات كبيرة ووافرة لتوزيع على نطاق واسع بعد الحصول على الموافقات الطبية اللازمة لذلك.

ورفض الرئيس الأميركي، المطالبات بإعادة إغلاق البلاد مجدداً، مشيراً إلى أن سياسة الإغلاق الدائم، ليست خياراً مجدياً لمكافحة الجائحة.

وأوضح ترامب، أن عمليات الإغلاق لا تسهم في منع العدوى المستقبلية، لافتًا الانتباه إلى أن دولاً أخرى شهدت زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس حتى بعد أن عاودت الإغلاق.



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