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بلدية محايل تباشر بلاغات انقطاع الطرق وتفتح العبارات

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2020-08-04

بلدية محايل تباشر بلاغات انقطاع الطرق وتفتح العبارات

بعد هطول الأمطار الغزيرة

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

باشرت ‫بلدية محايل عسير خلال الأيام الماضية عدداً من البلاغات بخصوص انقطاع الطرق وذلك بعد الأمطار التي هطلت على المحافظة وفي عدد من القرى وفي أنحاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة والتي تقع في نطاق خدمات البلدية.

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كما قامت البلدية ممثلة في فريق العمل المكلف خلال إجازة ‫عيد الأضحى بفتح عدد من العبارات المغلقة وإزالة كل مسببات إغلاقها في أنحاء متفرقة من المحافظة، وذلك لضمان عدم ارتفاع منسوب المياه بالشوارع الموجودة بها.‎‏



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