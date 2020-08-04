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أعلنت شركة "ريغينيرون" الأمريكية للتقنيات الحيوية، عن نجاح اختبارات مزيج الأدوية الذي تقوم بتطويره لمنع الإصابة بفيروس كورونا وعلاج المصابين، على الحيوانات.
وقالت الشركة يوم أمس الاثنين: إن الدواء من نوعين من الأجسام المضادة أثبت قدرته على "عرقلة الإصابة بالعدوى بشكل شبه كامل"؛ مشيرة إلى أنه قادر أيضًا على تقليص مستوى العدوى أثناء إدخال فيروس أكثر قوة لأجسام الحيوانات.
ووفق "روسيا اليوم"، أضافت أن نتائج اختباراتها كانت مشابهة أو تجاوزت نتائج الاختبارات الأخرى على الحيوانات لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.
وأكدت الشركة أن القرود والهامستر التي تم اختبار الأدوية عليها، لم تظهر أي سوء على حالتها بعد العلاج؛ مما يعتبر دليلًا على أن الأدوية لن تزيد من شدة أعراض المرض لدى البشر.
وأضافت الشركة أنها قد بدأت بالاختبارات السريرية للأدوية على البشر.
وكانت "ريغينيرون" قد وقّعت عقدًا مع الحكومة الأمريكية بقيمة 450 مليون دولار لتطوير الأدوية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
وتُجري عدة شركات أخرى اختباراتها للأدوية المبنية على الأجسام المضادة لفيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 08:38 AM
قالت: الدواء من نوعين وأثبت قدرته على عرقلة الإصابة بالعدوى بشكل شبه كامل"ريغينيرون" تعلن نجاح اختبار "مزيج الأدوية" ضد كورونا على الحيوانات
أعلنت شركة "ريغينيرون" الأمريكية للتقنيات الحيوية، عن نجاح اختبارات مزيج الأدوية الذي تقوم بتطويره لمنع الإصابة بفيروس كورونا وعلاج المصابين، على الحيوانات.
وقالت الشركة يوم أمس الاثنين: إن الدواء من نوعين من الأجسام المضادة أثبت قدرته على "عرقلة الإصابة بالعدوى بشكل شبه كامل"؛ مشيرة إلى أنه قادر أيضًا على تقليص مستوى العدوى أثناء إدخال فيروس أكثر قوة لأجسام الحيوانات.
ووفق "روسيا اليوم"، أضافت أن نتائج اختباراتها كانت مشابهة أو تجاوزت نتائج الاختبارات الأخرى على الحيوانات لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.
وأكدت الشركة أن القرود والهامستر التي تم اختبار الأدوية عليها، لم تظهر أي سوء على حالتها بعد العلاج؛ مما يعتبر دليلًا على أن الأدوية لن تزيد من شدة أعراض المرض لدى البشر.
وأضافت الشركة أنها قد بدأت بالاختبارات السريرية للأدوية على البشر.
وكانت "ريغينيرون" قد وقّعت عقدًا مع الحكومة الأمريكية بقيمة 450 مليون دولار لتطوير الأدوية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
وتُجري عدة شركات أخرى اختباراتها للأدوية المبنية على الأجسام المضادة لفيروس كورونا.
، "ريغينيرون" تعلن نجاح اختبار "مزيج الأدوية" ضد كورونا على الحيوانات ،
المصدر : الخليج 365
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